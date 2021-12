Il Modena non si ferma più: 3-2 al Gubbio

E dieci, il Modena conquista un'altra vittoria, la decima consecutiva. Il Braglia esulta e si fa sentire in tutte la città quando il pareggio che sembrava ormai cosa certa, si è trasformato in vantaggio, all'ultimo, al 91'. Con il gol di Scarsella, nato da una mischia ad intercettare un cross dalla destra. A colpirla di testa è Ogunseye, Ghidotti la intercetta ma non trattiene la sfera sulla quale arriva Scarsella, che insacca per il vantaggio definitivo dei gialli.MODENA-GUBBIO 3-2Reti: 3′ Azzi, 18′ Azzi, 62′ Sarao, 73′ Sarao, 91′ ScarsellaModena (4-3-2-1): Gagno; Ponsi, Ciofani, Baroni, Renzetti (76′ Mosti); Scarsella, Gerli, Armellino (64′ Maggioni); Tremolada (64′ Ogunseye), Azzi; Minesso (55′ Di Paola). A disposizione: Narciso, Leonardi, Maggioni, Ingegneri, Rabiu, Di Paola, Castiglia, Mosti, Ogunseye, Spaggiari. All. TesserGubbio (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Formiconi (70′ Aurelio); Malaccari (70′ Fantacci), Cittadino, Bulevardi (90′ Lamanna); Saint Maza (46′ Arena), Spalluto, Sarao. A disposizione: Meneghetti, Bonini, Aurelio, Migliorini, Lamanna, Francofonte, Fantacci, Arena, Mangni. All. TorrenteArbitro: Sig. Emmanuele di PisaAmmoniti: Oukhadda, Signorini, Baroni