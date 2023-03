Il Modena oggi sfida il Palermo e le tante assenze

Il Barbera è un campo storicamente ostico per il Modena; i gialli hanno giocato a Palermo, solo in campionato, 22 volte, con 11 vittorie del Palermo, 9 pareggi e 2 vittorie del Modena, di cui una a tavolino nel 1938; il Modena ha vinto a Palermo in altre due occasioni: una era la Supercoppa di serie C, vittoria a tavolino nel 2001, e una in Coppa Italia nel 2014; l’ultima vittoria dei gialli, sul campo, in campionato, stagione di serie B, risale al 8 novembre 1970, 1 a 0 con rete di Spelta; l’ultimo precedente di campionato, in serie B, è datato 25 gennaio 2014, finì con un pareggio a reti inviolate.Il Palermo in casa ha giocato 14 gare, conquistando 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, condite da 15 reti segnate e 11 subite; dopo un avvio stentato, ha saputo riprendersi fino ad arrivare ai margini della zona playoff; le aquile rosanero arrivano alla gara di oggi con tante assenze, tra cui il bomber Brunori, ma al Barbera è atteso il pubblico delle grandi occasioni per spingere i rosanero alla vittoria, che in casa manca da un mese esatto, 17 febbraio.Anche il Modena arriva alla gara di oggi con tante assenze, tra le quali quella definitiva di Poli, operato in settimana per la lesione del crociato anteriore; per lui la stagione è finita ed è una perdita grave per il Modena, soprattutto per il contributo di personalità che Poli ha saputo dare.

Ma il Modena è bravo a reagire e a fare quadrato nei momenti difficili, come la bella vittoria contro il Pisa ha dimostrato; la partita di sabato, ha evidenziato, ancora una volta, quali devono essere il percorso e l’atteggiamento del Modena in campo, come peraltro ama ricordare mister Tesser; intensità, cattiveria agonistica, copertura del campo nelle due fasi, applicazione tattica, fisica e mentale, e giocare con fiducia e consapevolezza delle proprie qualità e delle proprie capacità.



Per fare risultato a Palermo, il mister si affiderà al solito modulo; Tesser farà ancora una volta la conta degli assenti per far quadrare l’undici iniziale e avere la solita dose di intensità in campo. Oggi mancheranno i soliti Ionita, Cittadini, Diaw, Ferrarini e Battistella, ai quali si aggiungono Poli e Bonfanti; rientra a disposizione Magnino, che ha scontato il turno di squalifica.



Davanti a Gagno, ipotizzabile una linea a quattro Oukhadda, Silvestri, Pergreffi e uno tra Ponsi e Renzetti; a centrocampo, sicuro Gerli, fresco di rinnovo in settimana fino al 2026; per le altre maglie, in corsa Magnino, Duca e Armellino, con i primi due favoriti, visto il buon rendimento di Duca con il Pisa; davanti, sicuri Falcinelli e Tremolada a sostegno di Strizzolo, salvo che il mister scelga Falcinelli punta centrale con Giovannini e Tremolada a sostegno; come sempre Tesser riserverà le scelte decisive negli istanti che precedono il calcio di inizio.



Arbitra Minelli di Varese, al suo terzo incrocio quest’anno con il Modena, e con il quale le due squadre hanno una interessante statistica; nessuna delle due ha infatti mai pareggiato con l’arbitro lombardo; il Modena ha otto incroci, con quattro vittorie e altrettanto sconfitte; il Palermo ha invece 5 precedenti, con 3 vittorie e due sconfitte.

Calcio di inizio alle ore 20.30 allo stadio Barbera di Palermo.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc