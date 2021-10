Il Modena ospita la Carrarese e cerca conferme

Un Modena incerottato e con qualche assenza di troppo, specialmente nel reparto avanzato, torna in campo al Braglia per il turno casalingo contro i toscani della Carrarese, avversario ostico (8 punti nelle ultime 6 gare) e storicamente indigesto al canarino.Tesser avrà i giocatori contati per le assenze dei lungodegenti Bonfanti e Giovannini (circa un mese di stop per entrambi) a cui si aggiungono Ogunseye a serio rischio forfait e Marotta forse a mezzo servizio.Tesser chiede ai suoi di mantenere la compattezza e l’attenzione delle ultime gare, e di conservare quello spirito di gioco che ha dato tre vittorie nelle ultime gare.Il Modena non ha un buon ruolino di marcia in casa, dove al momento ha faticato più del previsto; con la Carrarese serve dunque una vittoria anche per la svolta casalinga; diventa fondamentale infatti, per mantenere il ritmo e continuare la scalata alla vetta, ritornare a vincere anche in casa con continuità; il Braglia deve diventare un fortino inespugnabile; da questo punto di vista, la partita di domani rappresenta già un buon banco di prova.Le tre vittorie consecutive hanno permesso di accorciare la distanza sulle due attuali battistrada, il Cesena, e gli innominabili cugini di oltre Secchia al momento al comando; se è vero che non c’è due senza tre, anche il quattro vien da sé.Calcio di inizio domenica pomeriggio alle 14.30 allo stadio Braglia.