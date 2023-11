Il Modena ribalta il Catanzaro e vola in classifica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Bianco sceglie il 3-5-2: davanti a Seculin, Riccio, Zaro e Ponsi; a centrocampo Oukhadda, Duca, Magnino, Palumbo e Guiebre, con Manconi punta centrale sostenuto da Tremolada; in alcune fasi di non possesso si vede anche un 4-4-2 con Oukhadda che scala sulla linea dei difensori e Duca e Guiebre esterni di centrocampo.Pronti via e subito il Modena prende possesso della metà campo del Catanzaro, giocando con buona personalità; la partita scorre via e i gialli sembrano in controllo, ma al 19’ fiammata del Catanzaro; su un cross da destra di Stoppa, Oukhadda marca in modo allegro Vandeputte che al volo sorprende Seculin, 1 a 0.Ma i gialli reagiscono bene e la recuperano subito: al 27’ azione personale di Manconi che entra in area da sinistra e nel traffico con un colpo di bigliardo mette la palla sul secondo palo per il pareggio del Modena.Il Modena riprende il controllo del gioco e di fatto non rischia niente; ci prova il Catanzaro ma i padroni di casa non sono incisivi.Nella ripresa, Catanzaro subito pericoloso con Donnarumma che supera Seculin, ma interviene Ponsi a sbrogliare in angolo; al 60’ Bianco pesca dalla panchina, e di fatto vincerà la partita con i cambi; dentro Bonfanti per Guiebre; Manconi scala in trequarti sul centrodestra, mentre Duca va a fare il quinto a centrocampo.Al 65’ Manconi pennella per Bonfanti che al volo da buona posizione calcia alto. Al 73’ il mister pesca ancora dalla panchina: dentro Bozhanaj e Pergreffi per Tremolada e Ponsi.



Il Catanzaro prova a vincerla, ma, nonostante i cambi, non è mai seriamente pericoloso; il Modena controlla bene e anzi, con il passare del tempo, da l’impressione di avere le forza e la personalità per provare a vincerla; il Catanzaro sembra accontentarsi del pareggio e i gialli, sornioni, giocano con personalità e attenzione; al 83’ dentro Cotali per Manconi, con Duca che passa a destra.



All’88’ un fallo su Palumbo al limite accende gli animi, ma l’arbitro riporta la calma; della punizione si incarica Bohzanaj ma Fulignati respinge bene. L’arbitro concede sei minuti di recupero, durante i quali si gioca ancora con intensità; al 94’ tiro a giro di Ambrosino che si stampa sulla traversa con Seculin immobile; sulla rigiocata la palla arriva a Cotali che apre il contropiede, appoggia a Bohzanaj, che arriva al limite, si aggiusta la sfera e calcia con precisione insaccando la fantastica rete della vittoria nel sette alla destra di Fulignati, nel tripudio dei 142 instancabili tifosi gialloblù.



Tre meritati punti per il Modena che ha saputo giocare con personalità e maturità, nonostante le numerose assenze; il Modena ha dimostrato che la forza del gruppo è stata superiore al resto, giocando con attenzione e grande applicazione tattica, fisica e mentale, coprendo il campo nelle due fasi con sicurezza e consapevolezza delle proprie capacità. Con questa vittoria il Modena si issa temporaneamente al terzo posto in attesa dei risultati delle altre gare.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc