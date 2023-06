Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













“È stata un’avventura bellissima, dal punto di vista umano e tecnico, e abbiamo scelto di chiuderla insieme, nei modi e nei tempi, proprio per il rispetto che tutti abbiamo nei confronti del Modena Fc”, ci tiene a sottolineare Mauro Melotti.“È un piacere e non un dovere ringraziare le famiglie Sghedoni e Rivetti, augurando loro il meglio per tutto – continua -. Il mio grazie lo indirizzo inoltre ai colleghi, ai collaboratori che sono stati al mio fianco, dandomi la possibilità di lavorare al meglio in questi quattro indimenticabili anni, e a tutti i tifosi gialloblù. Forza Modena sempre!“.“Con Mauro per mesi abbiamo parlato apertamente del futuro, del suo e di quello del Settore Giovanile gialloblù – sottolinea l’Ad Sport Matteo Rivetti -.L’idea di chiudere il rapporto professionale, non certo quello di amicizia e di stima, ha proprio come obiettivo la volontà, comune, di progettare più liberamente possibile le prossime stagioni. A Mauro va il grazie della mia famiglia e di tutto Modena Fc. Ha dato tanto alla società e occupa un posto nella storia gialloblù: calciatore, allenatore, dirigente. Sappiamo che non ci farà mai mancare il suo sostegno da appassionato tifoso e gli auguriamo le migliori fortune”.