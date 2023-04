Il Modena sbanca Perugia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nel Modena gli undici iniziali sono quelli della vigilia; davanti a Gagno, linea a quattro Oukhadda, Silvestri, Pergreffi e Renzetti; a centrocampo il trio Magnino, Gerli e Armellino, mentre davanti Falcinelli e Tremolada supportano Strizzolo.Pronti via e il Modena comincia con buon piglio, prendendo subito possesso del campo. Le prime occasioni sono dei gialli; prima un tiro di Falcinelli, poi ancora Strizzolo e al 16’, da un corner di Tremolada, un colpo di testa di Armellino si stampa sulla parte alta della traversa. Il Modena c’è: ci prova Tremolada da fuori, ma il tiro è debole; il Perugia fa fatica, e il Modena controlla bene la gara senza però approfittarne.Ad inizio ripresa, la fiammata che decide la gara; gialli avanti in modo insistito, è bravo Gerli, in mischia a spingere il pallone in rete per il vantaggio del Modena. I padroni di casa provano a reagire, ma i gialli controllano bene la gara; conclusione di Falcinelli di testa, palla alta. Al 60’ Pergreffi, da corner di Tremolada, colpisce di testa ma Furlan si supera e para sulla riga. Tesser pesca dalla panchina; al 63’ dentro Ionita e Diaw per Tremolada e Strizzolo; il Perugia non riesce a rendersi pericoloso e il Modena continua a giocare; al 74’ serpentina di Falcinelli che conclude a rete a botta sicura ma Furlan la mette in angolo; al 78’ fallo di Struna da ultimo uomo su Diaw, l’arbitro estrae il giallo e dopo rapido check del Var, conferma il cartellino.

Il Modena trova ampi spazi nel finale ma preferisce controllare la partita; nel finale, prima Coppolaro al posto di Renzetti, con Oukhadda che scala a sinistra poi Duca per Falcinelli.



Il Modena gestisce la partita, l’arbitro concede 4’ di recupero e c’è tempo per l’ultimo brivido; Oukhadda colpisce la palla nettamente di petto in area di rigore e l’arbitro lascia giocare, mentre i padroni di casa invocano il rigore; parapiglia intorno all’arbitro, ma il check del Var conferma la decisione del direttore di gara.



Il Modena vince a Perugia con merito, padroni di casa mai pericolosi grazie a una bella prova del Modena, capace di disinnescarne la pericolosità; i gialli giocano con grande attenzione e grande applicazione tattica, conquistando tre punti fondamentali per classifica e morale, contro un avversario e su un campo difficili.

La vittoria di oggi serve anche da ottimo viatico per prepararsi al meglio per i prossimi due derby consecutivi in casa al Braglia.

Si comincia venerdì sera 14 alle 20.30 contro il Parma.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc