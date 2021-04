Il Modena stende il Legnago, il Carpi perde col Padova

Un rigore trasformato da Luppi e le reti di Pierini e Castiglia assicurano nel lasso di pochi minuti nel secondo tempo, al Modena, una vittoria netta sul Legnago. Vittoria importantissima perché ad essa è collegata la certezza aritmetica di potere, come squadra miglior quarta dei tre gironi di serie C, saltare i primi due turni play off, entrando in gioco dal 16 maggio nella fase nazionale degli spareggi promozione. Appuntamento il 16 maggio. In serie C nel medesimo girone, brutta sconfitta del Carpi al Cabassi, contro il PadovaArezzo – Ravenna 1-1, Fano – Triestina 1-1, Fermana – Virtus Verona 0-1, Mantova – Vis Pesaro 0-1, Carpi – Padova 0-1, Perugia – Matelica 2-0, Modena – Legnago 3-0, Imolese – Gubbio 1-0, Sambenedettese – Feralpisalò 0-0, Sudtirol – Cesena 1-1.Perugia e Padova 76; Sudtirol 72; Modena 69; Feralpsialò 60; Triestina 58; Cesena e Sambenedettese 54; Matelica 53; Mantova e Virtus Verona 48; Gubbio 45; Fermana 42; Vis Pesaro e Carpi 41; Legnago e Imolese 35; Fano 33; Arezzo 29; Ravenna 27.Padova – Sambenedettese, Feralpisalò – Perugia, Virtus Verona – Modena, Triestina -Mantova, Matelica – Imolese, Legnago – Fermana, Ravenna – Carpi, Cesena – Arezzo, Gubbio – Fano, Vis Pesaro – Sudtirol.Reti: Luppi rig. 67′, Pierini 73′, Castiglia 75′Modena (4-3-1-2): Gagno; Mattioli, Ingegneri, Pergreffi, Mignanelli; Muroni (74′ Prezioso), Gerli, Corradi (83′ Bearzotti); Luppi, Spagnoli (74′ Castiglia), Pierini (83′ Scappini). A disposizione: Narciso, Chiossi, Gobbi, Varutti, Davì, Sodinha, Monachello. All. MignaniLegnago (4-3-2-1): Pizzignacco; Zanoli (77′ Pellizzari), Bondioli, Perna, Girgi; Antonelli, Yabre (51′ Lovisa), Bulevardi (72′ Rolfini); Giacobbe (72′ Buric), Morselli; Grandolfo (77′ Sgarbi). A disposizione: Pavoni, Corvi, Mazzali, Zanetti, Ruggero, Lazarevic, Chakir. All. ColellaArbitro: Sig. Ubaldi di Roma 1Ammoniti: Grandolfo, Spagnoli, Perna, PreziosoFoto: Modenacalcio.itReti: Nicastro 18’stCARPI (3-4-1-2): Pozzi; Venturi (29’st Varoli), Sabotic, Ercolani (34’st Offidani); Marcellusi, Ghion, Fofana (5’pt Bellini), Llamas (29’st De Sena); Ferretti; Giovannini, De Cenco (34’st Ridzal). All. PochesciA disposizione: Ricci, Eleuteri, Ferrieri, Martorelli, Ceijas, Motoc, Lami.PADOVA (4-3-3): Dini; Germano, Rossettini, Gasbarro (21’st Kresic), Curcio; Halfredsson, Della Latta, Hraiech (16’st Nicastro – 44’st Santini); Chiricò (21’st Andelkovic), Biasci (16’st Paponi), Jelenic. All. Mandorlini.A disposizione: Vannucchi, Ronaldo, Biancon, Vasic, Firenze, Bifulco.Arbitro: sig. Paride Tremolada di Monza.Ammoniti: Saber, Ercolani, Germano