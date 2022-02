Il Modena vince ancora e tiene un ritmo da record

Il Modena archivia la pratica Montevarchi, vincendo per due reti a zero con un gol per tempo di Scarsella e di Minesso nel finale di gara. Risultato mai in bilico e anzi forse un po’ stretto al Modena che ha avuto diverse buone occasioni senza però riuscire a concretizzarle.Vittoria doveva essere e vittoria è stata, senza patemi di sorta; con i tre punti i gialli tornano per il momento di nuovo al comando della classifica, seppure solo temporaneamente e in attesa dei cugini di oltre Secchia, impegnati questa sera in trasferta a Olbia.Buon Modena, che ha giocato la gara in modo determinato e autoritario, offrendo a tratti buoni spunti di gioco e buone trame offensive, migliorando là dove Tesser aveva chiesto miglioramenti, vale a dire negli ultimi venticinque metri di gioco, vicino cioè alla porta avversaria dove si sviluppano e si creano le occasioni da rete.Il Modena infatti deve migliorare nella fase offensiva o perlomeno nella finalizzazione, perché anche ieri tante buone opportunità offensive non hanno ricevuto adeguata finalizzazione.La difesa invece offre ormai ampie garanzie e la raggiunta solidità difensiva è un dato di fatto; i gialli non prendono gol da sei gare consecutive, e nel girone di ritorno hanno subito una sola rete.Ieri peraltro buon debutto dal primo minuto dell’acquisto di gennaio Oukhadda, concreto in fase difensiva sulla fascia destra e molto propositivo nella fase offensiva; un altro tassello che sarà utile alla causa in questo finale di campionato.Il Modena prosegue dunque la sua striscia, e anzi il girone di ritorno segna al momento un saldo positivo rispetto a quello di andata; nelle prime otto gare di andata il Modena totalizzò infatti 12 punti, con due sconfitte, quella interna con l’Entella e quella con il Montevarchi; nelle prime otto gare del ritorno (ma solo sete disputate in attesa del recupero del 23.2. contro il Teramo) i gialli sono a quota 17 punti, con un saldo positivo in termini di punti di +5 e una gara in meno.Il canarino viaggia a ritmi indiavolati, con la media di oltre 2,38 punti a partita che lo porterebbe a fine campionato a superare quota 90 punti, un punteggio stratosferico; non resta che continuare a pedalare a testa bassa e mani sul manubrio.