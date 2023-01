Il Sassuolo inciampa, la Samp espugna il Mapei

Il rigore concesso al Sassuolo e trasformato da Berardi non scalfisce nel risultato e nel bilancio finale una partita nella quale la Sampdoria si è imposta con una ripartenza del post capodanno davvero con il botto. La squadra di Stankovic espugna il Mapei Stadium vincendo 2-1, grazie alle reti di Gabbiadini e Augello. Blucerchiati che con questo successo salgono a quota 9 punti in classifica. Neroverdi fermi a quota 16.



Foto: Sassuolocalcio.com

