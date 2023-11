Il volley Modena trova il sorriso nel derby col Sassuolo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I primi mesi di fatiche finalmente concretizzati da un risultato positivo e ora si può guardare con un pizzico di ottimismo e tranquillità in più al proseguo della stagione. Il Volley Modena finalmente riesce a sbloccarsi e a cancellare lo zero dalla casella delle vittorie in questo campionato di Serie B1 superando a domicilio la BSC Materials Sassuolo con il punteggio di 3-1. Le ragazze di coach Di Toma non tradiscono dopo la bella prova di una settimana fa con Rubiera, che poteva concretizzarsi anche con qualcosa in più di una sconfitta al tiebreak, e nell’unico derby 100% modenese del torneo strappano l’intera posta in palio confermando che la crescita nei meccanismi e nel gioco di squadra è sempre più significativa dopo le difficoltà di inizio stagione dettate dal dover assemblare una squadra di fatto da zero e dalla sfortuna di qualche acciacco di troppo durante il periodo di preparazione.



Netto il divario in termini di punteggio nei tre parziali vinti dalle gialloblù, mentre le padrone di casa sono riuscite a rialzare la testa, una volta spalle al muro, nel terzo set dimostrando di avere qualità importanti nelle proprie atlete di maggior livello ed esperienza vale a dire le attaccanti esterne Anello e Bisio oltre alla regista neo arrivata Moschettini, tutte con un passato nella categoria superiore nella scorsa stagione.Per il Volley Modena coach Di Toma conferma in sestetto Malovic al centro in diagonale a Gerosa, mentre Bartesaghi e Bozzoli sono i posti quattro, Lancellotti la regista, Omonoyan opposto con Rocca libero. Pronti, via e Sassuolo prova a farsi sentire proprio con Bisio e Anello, ma Bartesaghi risponde con due attacchi e un muro per il testa a testa iniziale che le padrone di casa provano a rompere portandosi avanti 7-4 prima del nuovo pari sull’8-8.





Il primo break modenese è targato Bozzoli, Omonoyan e, a muro, Malovic per il 13-9 poi la BSC torna sul -2 sul 15-17 prima di subire il secondo e decisivo allungo gialloblù che si chiude con il 25-18 targato Omonoyan da posto quattro.



Si cambia campo e il Volley Modena concede qualcosa di troppo con un 4-0 che porta al time out di coach Di Toma. Bozzoli trova il cambio palla al ritorno in campo e sul servizio di Omonoyan muro e fast di Gerosa valgono il 6-6 poi c’è anche il sorpasso con l’ace dell’opposta. La fase centrale è di relativo equilibrio fino al 12-12 quando arriva il nuovo strappo gialloblù con sei punti consecutivi che aprono un parziale di 13-3 che deciderà il set in loro favore. La partita sembra incanalarsi nel giusto modo per le modenesi che al rientro in campo appaiono in pieno controllo fino al 10-6 poi qualche bella difesa di Sassuolo unita a rigiocate vincenti cambia le prospettive rimettendo tutto in parità sul 13-13. Il gioco delle gialloblù non ha più la fluidità della prima parte di gara, la BSC Materials ne approfitta e riapre la gara sorpassando e chiudendo 25-22. Le buone notizie per le modenesi, però, arrivano dal quarto e decisivo parziale dove l’equilibrio dura solo fino al 7-5, prima di un nuovo corposo break chiuso dall’attacco in palleggio di Lancellotti per il 25-15 che regala i tre punti e tanti sorrisi alla propria squadra in vista del ritorno tra le mura amiche sabato prossimo contro Genova.



Il tabellino

BSC Materials Sassuolo – Volley Modena 1-3



SASSUOLO: Moschettini 5, Bisio 15, Anello 17, Borlengo 6, Reggiani T. 1, Fornari 7. Libero: Montagnani -4 (Reggiani M. 0). Malagoli ne, Scianti 0, Neviani ne, Magnani 1, Bedetti 3. All. Alessandro Minghelli, vice Simone Zagni



MODENA: Lancellotti 4, Omonoyan 6, Bozzoli 19, Bartesaghi 19, Gerosa 16, Malovic 9. Libero: Rocca -2 (Bonfanti 0). Biancardi 0, Malenotti 1, Guerra ne, Malagoli 0, Boscani ne, Fiore ne. All. Federico Di Toma, vice Fabio Carone



ARBITRI: Lorenzo Foppoli - Davide Coppola

PARZIALI: 18-25, 15-25, 25-22, 15-25



DURATA SET: 26’ 24’ 28’ 22’



NOTE: bs 6/7 ace 4/8 muri 2/8 ricezione 38% (20% perfetta)-38% (16% perfetta) attacco 36%-43% errori 28-21