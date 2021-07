Paltrinieri, impresa col cuore, argento negli 800

Gregorio Paltrinieri è medaglia d'argento negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La medaglia d'oro è stata vinta dall'americano Robert Finke, che ha chiuso con soli 24 centimetri in meno dell'azzurro. Bronzo all'ucraino Mykhailo Romanciuk.'Dire che quel che ho fatto oggi e' un miracolo e' poco: ho preso un argento col cuore': Gregorio Paltrinieri e' stupito da se stesso, dopo l'argento degli 800 stile.'Dopo la mononucleosi ho avuto paura di tutto - ha detto l'azzurro a RaiSport - Ero un Dio, vincevo tutto, mi sono dovuto fermare un mese e ricominciare dal basso. Un mio carissimo amico ieri sera mi ha scritto: queste finali si fanno col cuore, non con la testa. Ho seguito il suo consiglio'.

