In Australia vince Verstappen davanti a Hamilton. Leclerc subito fuori

'Sapevo che la gara era lunga, in curva 1 sono stato attento, in curva 3 avevo preso spazio all’esterno di Lance. Purtroppo Fernando (Alonso, ndr) ha frenato ancora di più, Lance si è messo tra Fernando e me. Non è colpa di Lance, credo sia un incidente di gara, anche se la frustrazione è grande – commenta Leclerc -. Sono tre weekend in cui tutto è andato storto, tra problemi, penalità e ora anche questo. E’ vero che la stagione è lunga ma i punti sono pochi. Dobbiamo andare avanti e pensare a Baku'.Con Carlos Sainz 'non c’è da andare oltre. C’è stato un piccolo problema di comunicazione, qualche incomprensione in qualifica ma adesso sta andando bene e tifo per lui', conclude il monegasco.Foto Italpress