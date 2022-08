Jacobs, il ragazzo d'oro: è lui il re dei 100 metri

Marcell Jacobs ha vinto la medaglia d'oro nella finale dei 100 metri agli Europei di atletica. Il campione olimpico, eguagliando il record dei campionati con il crono di 9'95, ha preceduto i britannici Zharnel Hughes (9'99) e Jeremiah Azu (10'13), rispettivamente argento e bronzo. Ottava piazza per l'altro italiano in gara, Chituru Ali (10'28)Nonostante la fasciatura con il taping al polpaccio sinistro, sulla pista tedesca Jacobs torna quello dei tempi migliori, quello di un anno fa a Tokyo e di inizio 2022, quando era stato capace di imporsi ai Mondiali Indoor nei 60 metri. Dopo una semifinale già incoraggiante, chiusa in 10 secondi netti con “passeggiata” finale, il fenomeno lombardo strapazza gli avversari anche nella finalissima e chiude col tempo di 9.95 (record dei campionati eguagliato) spingendo fino alla fine. Applausi comunque anche per l’altro italiano impegnato nella finale dei 100 metri, il gigante 23enne Chituru Ali che dopo il record personale in semifinale (10’’12) si classifica ottavo nell’ultimo atto e mette ottime basi per il futuro. Secondo posto per Huges, bronzo all’altro britannico Azu.