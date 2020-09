Karting, il modenese Andrea Spagni sorprende tutti in KZN Over

Intenso weekend di gare ieri e sabato al Circuito di Siena per la terza tappa del Campionato Italiano ACI Karting. Le tre categorie dove sono stati assegnati i titoli Tricolore sono state quelle della KZN per la prova unica delle classi Junior, Under e Over.

Successo modenese nella KZN Over. Il sassolese Andrea Spagni (Modena Kart/BirelART-TM) si è imposto, per la seconda volta Campione Italiano. Spagni ha saputo sfruttare la sua esperienza proprio in finale, dove è riuscito a balzare subito al comando e a condurre in testa fino al traguardo, inseguito dall’altro due volte campione italiano Sauro Cesetti (Maranello/Maranello-TM) in una volata persa solo per 54 millesimi di secondo. Claudio Tempesti (Red Race/Praga-TM), vincitore delle manche, si è piazzato terzo sul podio. Sebastiano De Matteo (Sodikart-TM) vincitore della Prefinale, è stato costretto al ritiro in Finale. Classifica finale KZN Over: 1. Spagni; 2. Cesetti; 3. Tempesti; 4. Profico; 5. Tonoli.