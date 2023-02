Dopo due anni di stop e l’edizione all’aperto del 2022 torna in grande stile il consueto appuntamento Indoor ‘La Ragazza e il Ragazzo più veloci di Modena’, manifestazione rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori della città organizzata dalla Fratellanza in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. Nella giornata di oggi sono stati protagonisti gli studenti dell’ultimo biennio delle medie, ovvero le annate 2009 e 2010, e la partecipazione è stata davvero massiccia con tutti gli istituti che hanno presentato squadre numerose ed agguerrite. Nel complesso sono stati 375 i giovani che si sono dati battaglia in una mattinata iniziata con le prime batterie alle ore 10 e conclusa intorno a mezzogiorno con le attesissime finali.

Rambaldi e Magri sul gradino più alto dell’annata 2010



Emma Rambaldi e Alex Magri hanno festeggiato il successo da esordienti nella manifestazione tra i nati del 2010.



Nellaè stato un assolo delle portacolori delle Lanfranco per quanto riguarda il podio, ma anche una sfida in famiglia fra atlete della Fratellanza. Dopo aver realizzato il medesimo crono in batteria, infatti, Rambaldi e Olivia De Maria si sono sfidate testa a testa in finale con la prima che ha prevalso riuscendo ad abbassare nettamente il proprio tempo e portandolo a 8”53. Sul terzo gradino del podio, invece, si è piazzata Anna Ferri che ha superato di tre centesimi Cecilia Guaraldi delle Ferraris dopo che anche loro avevano chiuso in parità cronometrica le batterie.Ancor più combattuta, invece, ladove a trionfare è stato Alex Magri, portacolori delle San Giuseppe, che in 7”98 ha battuto di pochi centesimi Antonio Esposito e Kevin Ferney Andreotti, entrambi delle Cavour e arrivati al traguardo rispettivamente in 8”05 e 8”08.

Tutti e tre hanno saputo alzare il livello della propria corsa e della propria velocità in finale migliorando i tempi in batteria dove Esposito aveva preceduto di un centesimo Magri e di un decimo Andreotti.



Imade e Malaguti a segno tra i 2009

Non aveva partecipato lo scorso anno e si aggiudica, dunque, il titolo di ragazza più veloce di Modena tra le scuole medie alla prima partecipazione Osaivibie Imade. La studentessa delle Cavour ha realizzato lo stesso crono della Rambaldi ovvero 8”53 battendo in finale Greta Maini delle Calvino e Matilde Scalise delle San Giuseppe. Quest’ultima si era piazzata seconda un anno fa a pochi centesimi dalla vincitrice Susanna Ferrari.



Nella gara maschile, invece, Filippo Malaguti sale di una posizione e dopo il secondo posto dello scorso anno si conquista il titolo di ragazzo più veloce di Modena fermando il cronometro sul tempo di 7”89 sia in batteria che in finale. Il portacolori delle Cavour è stato l’unico tra i nati nel 2009 a scendere sotto il muro degli otto secondi precedendo Filippo Grenzi delle Lanfranco, che ha saputo migliorarsi in finale per risalire dal quarto posto dopo le batterie, e Leslie Odenore delle Calvino.



Lanfranco e Cavour festeggiano il titolo a squadre

Come sempre oltre alle classifiche individuali, con annessa premiazione per i primi dodici classificati ovvero tutti coloro che si sono qualificati per le finali, sono state stilate anche le classifiche a squadre. Per ogni scuola in ognuna delle categorie sono stati selezionati i cinque migliori tempi e a livello femminile, visto anche l’esito della finale fra le nate nel 2010, a trionfare sono state le Lanfranco con il tempo complessivo di 1’31”48. A distanza tutti gli altri istituti, ma decisamente vicini tra di loro a partire dalle Calvino, seconde classificate, in 1’35”65 seguite dalle Guidotti in 1’35”93.



Pe quanto riguarda il settore maschile, invece, la supremazia è stata delle Cavour che hanno conquistato il gradino più alto del podio con il crono complessivo di 1’26”35. A meno di tre decimi dal successo si sono piazzate le Lanfranco in 1’26”60 e a chiudere il podio le Ferraris in 1’27”53.



Ora l’appuntamento è fissato per domani quando a diventare protagoniste saranno le scuole superiori.



FINALE FEMMINILE 2010



1) Emma Rambaldi – Lanfranco – 8”53



2) Olivia De Maria – Lanfranco – 8”82



3) Anna Ferri – Lanfranco – 8”93



4) Cecilia Guaraldi – Ferraris – 8”96



5) Elisa Malaguti – Carducci – 9”25



6) Greta Masetti – Sacro Cuore – 9”32



7) Elisa Romano – Lanfranco – 9”24



8) Aurora Monduzzi – Guidotti – 9”25



9) Emanuela Fusu – Paoli – 9”34



10) Giorgia Corradini – Marconi – 9”35



11) Rebecca Brizzi – Sacro Cuore – 9”38



12) Marilù Guermandi – Ferraris – 9”59







FINALE MASCHILE 2010



1) Alex Magri – San Giuseppe – 7”98



2) Antonio Esposito – Cavour – 8”05



3) Kevin Ferney Andreotti – Cavour – 8”08



4) Gabriele Ricci – Guidotti – 8”39



5) Alfonso De Luca – Cavour – 8”44



6) Daniel Milo – Lanfranco – 8”63



7) Gioele Gamberini – San Carlo – 8”50



8) Matteo Procacci – Ferraris – 8”55



9) Lorenzo Solera – Lanfranco – 8”69



10) Brian De Mizio – Ferraris – 8”70



11) Giulio Mosca – San Giuseppe – 8”70



12) Patrik Alexandr Popescu – Ferraris – 8”80



FINALE FEMMINILE 2009



1) Osaivibie Imade – Cavour – 8”53



2) Greta Maini – Calvino – 8”74



3) Matilde Scalise – San Giuseppe – 8”84



4) Susanna Ferrari – Lanfranco – 8”94



5) Annalisa Russo – San Giuseppe – 9”14



6) Sara Lodesani – Cavour – 9”18



7) Giulia Cantergiani – Lanfranco – 9”07



8) Giorgia Florindo – Guidotti – 9”11



9) Giulia Manzini – Calvino – 9”28



10) Emma Fucà – Paoli – 9”31



11) Sofia Monti – Calvino – 9”31



12) Cloè Barbolini – Guidotti – 9”37



FINALE MASCHILE 2009



1) Filippo Malaguti – Cavour – 7”89



2) Filippo Grenzi – Lanfranco – 8”10



3) Leslie Odenore – Calvino – 8”17



4) Andrea Belinelli – Marconi – 8”22



5) Giulio Marconi – Guidotti – 8”22



6) Christian Osay Omoregie – San Carlo – 8”43



7) Michele Totaro – Lanfranco – 8”17



8) Riccardo Vandelli – Calvino – 8”18



9) Luca Di Francesco – Lanfranco – 8”23



10) Maxwell Frimpong Kodua – Guidotti – 8”35



11) Edoardo Damiani – Marconi – 8”39



12) Luca Ognibene – Lanfranco – 8”41





CLASSIFICA SCUOLE FEMMINILE



1) Lanfranco – 1’31”48



2) Calvino – 1’35”65



3) Guidotti – 1’35”93



4) Ferraris – 1’36”68



5) San Giuseppe – 1’36”81



6) Paoli – 1’36”89



7) San Carlo – 1’36”98



8) Sacro Cuore – 1’37”03



9) Cavour – 1’37”78



10) Marconi – 1’38”02



11) Carducci – 1’38”16





CLASSIFICA SCUOLE MASCHILE



1) Cavour – 1’26”35



2) Lanfranco – 1’26”60



3) Ferraris – 1’27”53



4) San Carlo – 1’28”10



5) San Giuseppe – 1’28”33



6) Calvino – 1’28”43



7) Marconi – 1’29”19



8) Paoli – 1’29”30



9) Guidotti – 1’29”38



10) Carducci – 1’29”41



11) Sacro Cuore – 1’30”97