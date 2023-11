Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al 32’ gli ospiti passano alla prima occasione: Duca viene fermato a centrocampo da un avversario e parte il contropiede, la palla arriva ad Esposito che batte Gagno, complice una deviazione sfortunata di Oukhadda che mette fuori causa il portiere canarino.Nel secondo tempo a trovare il gol è ancora la Sampdoria, al secondo tiro in porta: palla persa in uscita dai canarini, Kasami dal limite dell’area lascia partire un mancino preciso che si insacca vicino al palo al 18’. Il Modena prova ad affacciarsi in avanti, ma arriva la espulsione di Abiuso per doppia ammonizione lasciando in 10 i compagni.MODENA: Gagno; Oukhadda (25’ st Guiebre), Riccio, Zaro, Ponsi; Palumbo, Magnino (25’ st Battistella), Duca (10’ st Bozhanaj); Tremolada (34’ st Falcinelli), Manconi; Bonfanti (10’ st Abiuso)A disposizione: Seculin, Cauz, Cotali, Pergreffi, Vukusic, Giovannini, Mondele.Allenatore: Bianco.SAMPDORIA: Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano (45’ st Barreca); Kasami, Yepes, Vieira; Esposito (38’ st La Gumina), Borini (30’ st Askildsen); De Luca.A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, A. Conti, Costantino, D’Amore, Stojanovic, F. Conti, Panada, Ricci, Delle Monache.Allenatore: Pirlo.ARBITRO: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Cortese e Bahri. 4° ufficiale: Caldera. VAR: Meraviglia. AVAR: Serra.MARCATORI: 32’ pt Esposito (S), 18’ st Kasami (S).AMMONITI: 18’ pt Magnino (M), 23’ pt De Paoli (S), 16’ st Borini (S), 16’ st Guiebre (M), 36’ st Battistella (M).ESPULSI: 32’ st Abiuso (M).