La Top Volley Cisterna vince al Palapanini

La Top Volley Cisterna vince la decima di ritorno di Superlega al PalaPanini. Prima del match entrambe le squadre, insieme a tutto il pubblico presente si uniscono in un lunghissimo applauso che accompagna il messaggio letto contro la guerra in Ucraina.Leo Shoes PerkinElmer Modena - Top Volley Cisterna 2-3 (31-33, 12-25, 25-19, 25-17, 8-15)Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa De Rezende 0, Ngapeth E. 8, Stankovic 11, Abdel-Aziz 24, Leal 16, Mazzone 4, Sala 0, Sanguinetti 4, Van Garderen 6, Gollini (L), Rossini (L). N.E. Ngapeth S., Salsi. All. Giani.Top Volley Cisterna: Baranowicz 3, Maar 21, Bossi 9, Dirlic 20, Rinaldi 24, Zingel 2, Picchio (L), Wiltenburg 3, Cavaccini (L), Saadat 1, Raffaelli 0. N.E. Giani. All. Soli.ARBITRI: Luciani, Cerra. NOTE - durata set: 40', 23', 26', 26', 18'; tot: 133'.MVP – Tommaso Rinaldi (Top Volley Cisterna)Parte forte Modena che si porta sul 6-4. Vanno sull’11-9 i gialli con Bruno che trova perfettamente Leal. Alza i giri del motore Cisterna che mette la freccia, 13-15. Va sul 19-21 la Top Volley poi è ace Ngapeth. Nel finale punto a punto è Cisterna a chiudere 31-33 il parziale.Cisterna va sul 6-9. Non si ferma la squadra di Soli, 9-16. Chiude 12-25 il parziale Cisterna, è 0-2.Modena parte fortissimo, 15-9. Scappa la Leo Shoes PerkinElmer, 19-13 e set indirizzato. Bruno e compagni chiudono il set 25-19, è 1-2.i gialli vanno subito sull’11-6. Scappa via Modena, 23-16. La Leo Shoes PerkinElmer chiude 25-17 il parziale, è tiebreak. Cisterna chiude 15-8 il tiebreak e vince 2-3 il match.Nella foto, il tifo gialloblù al Palapanini