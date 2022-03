L'Olbia ferma la corsa del Modena: 1-2 al Braglia

Modena 1Olbia 2Reti: 42’pt Udoh, 46’pt Udoh, 9’st CiofaniMODENA Gagno, Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Azzi, Scarsella (1’st Duca), Gerli, Armellino (30’st Giovannini), Tremolada (1’st Mosti), Minesso (15’st Longo); Ogunseye (1’st Ponsi). All.: Tesser. A disp.: Narciso, Baroni, Renzetti, Silvestri, Magnino, Di Paola, Bonfanti.OLBIA: Ciocci; Brignani, Pisano, Emerson;,Arboleda, La Rosa (27’st Giandonato), Lella (32’st Ladinetti), Travaglini; Biancu (21’ Chierico), Ragatzu, Udoh (27’st Saira). All.: Canzi A disp.: Van der Want, Belloni, Occhioni, Mancini, Manca.Arbitro: Di Cairano di Ariano IrpinoAmmoniti: La Rosa, Ciocci, Travaglini, UdohDopo 21 gare consecutive, il Modena è stato sconfitto al Braglia dall’Olbia. I sardi hanno segnato due gol nel primo tempo. Nella ripresa, al 55', Ciofani accorcia le distanza, ma non basta. Sabato prossimo la trasferta di Carrara, calcio d’inizio alle 14.30.: Modena-Olbia 1-2, Fermana-Ancona Matelica 1-0, Cesena-Teramo 2-0, Pescara-Siena 2-1, Grosseto -Imolese 2-0, Gubbio-Vis Pesaro 3-0, Montevarchi-Pistoiese 1-1, Reggiana-Pontedera 2-0, Viterbese-Lucchese 0-1, domani sera alle 21 Virtus Entella-Carrarese.Modena 71; Reggiana 69; Cesena 55; Pescara 50; Virtus Entella 49; Ancona Matelica 46; Gubbio 40; Pontedera 39; Vis Pesaro 38; Lucchese 36; Siena e Olbia 35; Teramo 33; Montevarchi 31; Fermana 30; Pistoiese 28; Viterbese e Imolese 26; Groseto 24. Virtus Entella e Carrarese una partita in meno.Foto: Modenacalcio.com