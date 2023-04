L'urlo del Braglia non sblocca il Modena: 0-0 con la Spal

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Da segnalare al 76' un calcio di rigore reclamato dal Modena per un contatto in area su Giovannini.L'arbitro non concede e l'analisi del Var conferma la scelta.Foto dettaglio : Modenacalcio.comTABELLINO

MODENA-SPAL 0-0



Modena (4-3-1-2) Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (46′ Ponsi); Magnino, Gerli, Ionita (72′ Duca); Tremolada (46′ Giovannini); Falcinelli (55′ Strizzolo), Diaw (85′ Bonfanti). A disp: Seculin, Cittadini, Coppolaro, De Maio, Ponsi, Panada, Armellino, Mosti, Duca, Giovannini, Strizzolo, Bonfanti. All. Tesser



Spal (4-3-1-2) Alfonso; Dickmann (67′ Fiordaliso), Arena (75′ Dalle Mura), Meccariello, Tripaldelli; Contiliano, Prati, Maistro (93′ Zanellato); Nainggolan (67′ Tunjov); La Mantia (67′ Rauti), Moncini.

A disp: Pomini, Brazao, Fiordaliso, Dalle Mura, Zanellato, Fetfatzidis, Celia, Murgia, Peda, Rauti, Tunjov, Rabbi. All. Oddo

Arbitro: Sig. Alberto Santoro di Messina (Assistenti Paolo Laudato di Taranto e Domenico Fontemurato di Roma 2, quarto uomo Filippo Giaccaglia di Jesi, Var e Avar Aleandro Di Paolo di Avezzano e Niccolò Baroni di Firenze).





Ammoniti: Silvestri, Meccariello