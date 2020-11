Mantova-Modena 0-0, gialloblù terzi

MANTOVA (4-3-1-2): Tozzo; Bianchi, Milillo, Checchi, Panizzi; Gerbaudo, Zibert (75′ Vano), Lucas; Guccione; Ganz, Cheddira (59′ Di Molfetta). A disp.: R. Tosi, Esposito, Zanandrea, Militari, Silvestro, F. Tosi, Cortesi, Moreo, Zappa, Rosso. All.: Troise MODENA (4-3-1-2): Gagno 6.5; Bearzotti 6, Zaro 6.5, Ingegneri 6.5, Mignanelli 6 (76′ Varutti s.v.); Prezioso 6 (59′ Muroni s.v.), Gerli 6.5, Castiglia 6.5; Tulissi 6.5 (76′ Costantino s.v.); Monachello 6 (59′ Sodinha 6 – 88′ Davì s.v.), Spagnoli 6. A disp.: Narciso, Pergreffi, Mattioli, Stefanelli, Milesi, Laurenti, Scappini. All.: Mignani ARBITRO: Sig. Pascarella di Nocera Inferiore

NOTE: ammonito Millillo, Spagnoli, Ganz.

Un altro punto guadagnato con nessuna recriminazione se non quella dell'assenza di un bomber. Capace di metterla dentro dopo diverse costruzioni, che anche oggi non sono mancate, ma mai finalizzate. Ed è così che nella trasferta di Mantova, 11esima giornata del campionato di serie C, il Modena chiude la gara sullo 0-0. Confermando il proprio terzo posto in classifica, con 20 punti, diviso con Feralpisalò, dietro a Padova e Perugia