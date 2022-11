Maratona: Giacobazzi è campione d'Italia

Il successo, nono scontato alla vigilia, data la forza degli avversari, è arrivato. Alessandro Giacobazzi si è laureato campione italiano di Maratona a Ravenna. Forte del secondo posto di un anno fa a Reggio Emilia e reduce da una meticolosa preparazione per arrivare al top a questo appuntamento Alessandro Giacobazzi, l’atleta pavullese di casa Fratellanza, che attualmente veste i colori dell’Aeronautica Militare, si è confermato nella specialità battendo altri pretendenti di chiaro ed altissimo livello quali il siciliano Alessio Terrasi, Salvatore Gambino della Dk Runners Milano ed Andrea Soffientini della Dinamo Sport. Oltre all'immancabile contingente africano con i keniani Nicholas Chelimo Kipkorir e David Kipketer Kogei.



Nella foto, il pluripremiato Giacobazzi alla maratona di Torino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.