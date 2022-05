Milan campione d'Italia, in piazza Duomo esplode la festa

Doppietta di Giroud e ultimo gol rossonero di Kessié, così il Milan ha travolto il Sassuolo al Mapei conquistando il tanto atteso Scudetto. E in piazza Duomo a Milano, così come in tante altre piazze d'Italia, esplode la festaSASSUOLO-MILAN 0-3MARCATORI: 17’ e 32’ Giroud (M), 36’ Kessie (M)SASSUOLO: Consigli (83’ Satalino), Ayhan, Lopez (46’ Magnanelli), Frattesi (58’ Traore), Muldur, Raspadori, Berardi (67’ Defrel), Ferrari (83’ Peluso), Kyriakopoulos, Scamacca, Henrique.A disp: Satalino, Pegolo, Rogerio, Djuricic, Ciervo, Ceide, Chiriches, Tressoldi.Allenatore: Alessio DionisiMILAN: Maignan, Calabria, Tonali (46’ Bennacer), Giroud (72’ Ibrahimovic), Leao, Hernandez, Kalulu, Tomori (81’ Romagnoli), Krunic (73’ Brahim Diaz), Saelemaekers (81’ Florenzi), Kessie.A disp: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Rebic, Messias, Bakayoko, GabbiaAllenatore: Stefano PioliArbitro: Sig. Doveri di Roma 1Assistenti: Sig. Bindoni e Sig. ImperialeIV Ufficiale: Sig. PiccininiVAR: Sig. Aureliano e Sig. MarianiNote: ammoniti Tonali (M), Lopez (S), kyriakopoulos (S)

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.