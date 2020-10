In un Braglia vuoto per l'emergenza Covid, finisce 3-1 la prima casalinga del Modena, seconda vittoria nel campionato di serie C. A suggellare la gara sul risultato finale dopo 7 minuti di recupero è Sodinha da pochi minuti entrato che approfitta e tira subito in porta. Terzo gol gialloblu dopo il primo ad inizio gara di Tulissi. Quattro minuti dopo Pesaro in pareggio con Marchi. Poi è tutto Modena, con ingegneri che riporta la squadra in vantaggio, suggellato da un numero incredibile di Sodinha che, fatto entrare a pochi minuti dal termine, calcia la palla che finisce in porta, chiudendo definitivamente la partita.Nella foto (Fiocchi per Modena FC), Mister Mignani