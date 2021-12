Modena al Braglia contro il Grosseto per continuare il sogno

Modena in campo oggi pomeriggio allo stadio Braglia per la prima giornata del girone di andata contro il Grosseto, ultima gara prima della sosta natalizia.Maremmani al penultimo posto in classifica a quota 14; in trasferta, nove gare disputate con 2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, condite da 6 reti segnate e 14 subite.Una squadra che, nonostante numeri e classifica dicano l’esatto contrario, può fare del male.Una partita difficile e impegnativa che il Modena dovrà giocare con attenzione e sagacia tattica, anche perché nella gara di andata i grossetani fecero soffrire non poco un Modena non ancora agli attuali livelli di gioco e forma fisica e tecnica.Il Modena gioca anche per superare sé stesso e i propri record; con le 11 vittorie consecutive i gialli hanno eguagliato il record per la serie C, che apparteneva a Cittadella, Reggina e Ternana; in serie C nessuna squadra è mai arrivata a dodici vittorie consecutive.Il pubblico del Braglia, l’entusiasmo dell’ambiente e, perché no, il clima natalizio che si respira, potrebbero favorire il record, che sarebbe l’ennesimo di questo campionato.Il mister chiede un ultimo sforzo ai suoi, senza pensare al record, ma solamente di saper interpretare la partita e fare la propria prestazione con le armi di cui i gialli dispongono.Calcio di inizio alle ore 18.00 allo stadio Braglia, per conquistare la “dodicesima natalizia”.