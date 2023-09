Modena al Braglia ospita il Lecco ultimo in classifica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dopo il pareggio con la Feralpi, gialli in campo con l’obiettivo dei tre punti, alla vigilia di un trittico di gare dure, tre in otto giorni, contro avversari importanti che potranno dare altre risposte a mister Bianco; martedì 26 insidiosa trasferta Bolzano contro l’ostico Sud Tirol e poi sabato prossimo al Braglia contro il Venezia.Il Lecco arriva al Braglia con due sole gare giocate, 0 punti e con numeri da migliorare; 3 reti fatte e 6 subite costituiscono il ruolino dei lecchesi, che scenderanno in capo per migliorare i propri score.Il Lecco ha giocato a Modena 12 volte, 7 in serie B e 5 in C; i precedenti contano 4 vittorie del Modena, 5 pareggi e 3 vittorie; l’ultima al Braglia risale al 12 maggio 2001: le reti di Grieco e Scoponi sigillarono la promozione in serie B della Longobarda.Il Modena dovrà scendere in campo con il solo obiettivo dei tre punti e per farlo occorrerà giocare per tutti i novanta minuti con ritmo, corsa e intensità; l’opaco secondo tempo di Piacenza va lasciato alle spalle, per ritrovare quegli ingredienti che nelle prime tra gare hanno fatto la differenza, e consentito al Modena di macinare gioco, gol e vittorie; il mister avrà certamente allenato al meglio in settimana i suoi ragazzi per ritrovare lo smalto, fisico e mentale, delle prime tre gare.

Per provare a vincere la gara di oggi, il mister ha la squadra pressoché al completo, assenti infatti solo Bozhanaj e Gargiulo, e potrà scegliere per il meglio, anche se l’undici di partenza appare già definito; davanti a Gagno, solita linea a quattro Oukhadda, Zaro, Pergreffi e uno tra Cotali, Ponsi e Guiebre, con quest’ultimo favorito; in mezzo, sicura la conferma del trio Magnino Gerli e Palumbo; davanti sicuri Tremolada e Manconi, mentre per l’altro attaccante rimane il ballottaggio Strizzolo, Bonfanti, Abiuso e Falcinelli, con Strizzolo che appare in vantaggio nei ballottaggi.



Arbitra Perenzoni di Rovereto, che fu protagonista, lo scorso febbraio, e suo malgrado, della vittoria del Modena di Tesser contro il Cagliari di Ranieri, con successive polemiche e annesso ricorso dei sardi poi rigettato. Perenzoni ha sei precedenti con il Modena con 3 vittorie dei gialli, 2 pareggi e 1 sconfitta; un solo precedente, invece, con sconfitta, per il Lecco.



Calcio di inizio al Braglia davanti al pubblico delle grandi occasioni; prevendita è andata a ognife vele e si attendono oltre ottomila spettatori.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc