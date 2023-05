Modena-Bari, più 13.000 al Braglia, invasione biancorossa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sotto gli occhi degli oltre 13.000 spettatori previsti, tra abbonamenti, biglietti venduti (6200 quelli venduti ieri sera con una prevendita che finirà alle ore 19 per gli ospiti ma che proseguirà domani dalle 11.30 direttamente alla biglietteria dello stadio), di cui circa 3500 alla tifoseria ospite che sta mandando verso il tutto esaurito la curva opposta alla Montagnani.Vista la grande affluenza di pubblico si consiglia di recarsi verso lo stadio con largo anticipo, anche perché lae nelle vie di accesso allo stadio, subirà forti limitazioni, già dalla mattinata. In particolare già da oggi è vietata la sosta nella parte di piazza Tien An Men transennata che deve essere riservata dai mezzi della produzione tv e del Var.Dalla mattinata di sabato 6 maggio, sarà vietata la sosta in piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica e viale Montecuccoli e in parte del parcheggio di Porta Nord (davanti ai Carabinieri).

La stessa piazza dello stadio, viale Monte Kosica, il tratto da via Fontanelli a piazzale Tien An Men, viale Montecuccoli, via Fontanelli e via Paolucci (a partire dalla rotatoria di via Breda) saranno chiusi al transito.



Per chi arriva da nord o sud della città è consigliabile il transito sul cavalcavia di via Ciro Menotti, se diretto in zone centrali, o per la tangenziale se diretto in zone più periferiche. Limitazioni alla circolazione, infatti, potranno verificarsi anche in zona Stazione.



Apertura stadio. I varchi ingresso allo stadio Braglia saranno aperti dalle ore 12,30. Si ricorda che arrivare in anticipo porta vantaggi: si evitano code ai controlli e si può vivere l’atmosfera del riscaldamento, sostenendo da subito la squadra.



Store. Come sempre nei giorni gara sarà chiuso lo store nella sede del Modena FC di viale Monte Kosica, ma dalle ore 12.30 sarà attivo quello mobile in Gradinata.



In bici allo stadio. Il Modena FC sostiene il Comune di Modena nella diffusione di una cultura moderna e sostenibile per quanto concerne gli spostamenti in città. Per questo motivo, dalle ore 13, sarà disponibile gratuitamente il deposito bici sotto la tribuna del parco Novi Sad, organizzato e custodito dai volontari di Ciclofficina Popolare. Le bici potranno essere ritirate fino a 30 minuti dopo la fine della gara.