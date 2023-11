Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

NAZIONALI. Nicholas Bonfanti e Abdoul Guiebre sono a disposizione, rispettivamente, dell’Italia Under 20 e del Burkina Faso, mentre Alessandro Riccio ha fatto rientro a Modena per un problema muscolare alla coscia della gamba destra che sarà valutato più approfonditamente nei prossimi giorni.DIFFERENZIATI. Dopo la gara con la Sampdoria anche Thomas Battistella ha accusato un fastidio muscolare e quindi ha avviato un percorso di recupero. Sempre individuali, seppur differenti fra loro, per Cristian Cauz, Mario Gargiulo, Fabio Gerli, Luca Strizzolo. Prima completa seduta in gruppo per Diego Falcinelli.IL PROGRAMMA. E’ stato diffuso qualche minuto fa il comunicato riguardo alle sanzioni emesse dal giudice sportivo, a Fabio Abiuso sono state inflitte due giornate di squalifica, per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per aver rivolto un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara. Infine, la squadra continuerà gli allenamenti fino a sabato 18 novembre, quindi l’avvicinamento alla gara di Parma riprenderà martedì 21.