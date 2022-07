Modena calcio, acquistato il centrocampista Gargiulo

Mario Gargiulo è ufficialmente un giocatore del Modena calcio. È stato completata tutta la procedura riguardante il tesseramento del centrocampista: il calciatore 26enne arriva a titolo definitivo dal Lecce ed ha firmato un contratto fino al 2025.'Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena danno il benvenuto a Mario Gargiulo che in carriera, ha indossato le maglie di Lecce, Cittadella, Imolese, Pontedera, Chievo, Lucchese, Bassano e Brescia' - si legge in una nota.Ieri il Modena aveva comunicato di aver ceduto in prestito annuale con diritto di riscatto al Foggia l’attaccante Roberto Ogunseye: nella stagione 2021/2022 aveva fatto registrare 25 presenze totali e 5 gol fra campionato, Coppa Italia e Super Coppa.Nella foto, in mezzo Gargiulo con, a sinistra, il DS Davide Vaira e, a destra, Matteo Rivetti