Modena calcio, doccia fredda sui tifosi, amichevoli a porte chiuse

Il Modena di Attilio Tesser ha cominciato questo pomeriggio il ritiro di Fanano dove la squadra rimarrà fino al 29 luglio alloggiando al Park Hotel.Sabato i gialli faranno il loro esordio giocando la prima amichevole (ore 17) con il Cimone Calcio, il test sarà a porte chiuse, lo stesso accadrà per gli incontri successivi con la Rappresentativa della Montagna (20 luglio) e la Modenese (27 luglio). Le disposizioni Covid, per un impianto come quello di Fanano, non consentono di fare altro.Per dare la possibilità di seguire le partite amichevoli il club ha fatto un accordo con TRC che trasmetterà in diretta tutti e tre match. “Giocare a porte chiuse – dice il direttore generale Matteo Rivetti – è una cosa che non piace a nessuno di noi e dispiace tanto per i nostri tifosi. La nostra speranza è quella di poter tornare presto alla normalità con i supporters canarini sugli spalti. Ognuno di noi non vede l’ora di assistere ad una partita del Modena con il Braglia pieno di passione e vestito con i colori gialloblù”.