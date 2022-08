Modena Calcio: la campagna abbonamenti si ferma a 5.369

Si sperava a qualcosa in più, soprattutto dopo i successi nell'avvio di Coppa Italia che ha visto nella sola gara contro il Sassuolo, più di 7000 spettatori paganti. Purtroppo nemmeno la soglia, anche psicologica dei 6000 abbonamenti venduti è stata superata. Il contatore delle tessere annuali vendute per seguire le partite in casa del Modena Calcio si è fermato, nonostante i prezzi abbordabili, a 5.369 abbonamenti venduti, con la curva Montagnani a confermarsi cuore del tifo gialloblù, con 3565 tessere valide per assistere alle gare di campionato. La prima, domenica prossima, 14 agosto, alle ore 20,45Informazioni sulla prevendita sul sito www.modenacalcio.com