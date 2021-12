Modena calcio, tre positivi e abbonamenti sospesi

'Vista l’attuale situazione pandemica, il Modena FC ha deciso di sospendere momentaneamente la campagna abbonamenti per le nove gare del girone di ritorno. Il club è in attesa delle nuove disposizioni sull’affluenza negli stadi da parte delle autorità governative e sportive. Fin qui sono state vendute 2446 tessere, gli abbonamenti sottoscritti sono validi per le 9 gare del 2022'. Questo l'annuncio della società gialloblù arrivato oggi pomeriggio, all'indomani di un'altra conferma di come il contagio da covid si stia diffondendo anche in ambienti supercontrollati e di atleti vaccinati come quello del calcio professionistico. Al rientro dalla sosta per le festività natalizie e, sottolinea la società, prima di qualsiasi contatto interno, sono stati riscontrati tre casi di positività al Covid 19 nel gruppo squadra.La società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc.GOLDBET DI MATTEO BONINI via Berengario, 78 Carpi ORARI: Lun: 14.00/20.00 Mar-Ven: 11.30/20.00 Sab-Dom: 10.30/20.30TROVITUTTONLINE.IT CONCORDIA piazza Roma, 4 Concordia sulla Secchia ORARI: Lun-Ven: 09.00/12.30 16.00/19.30 Sab: 09.00/12.30 Dom: Chiuso –TABACCHERIA BORSARI P.zza Tosi, 13 Fiorano Modenese ORARI: Lun-Sab: 07.00/19.30 Dom:chiusoTABACCHERIA ZANNI MATTEO via Don Franchini, 72/A-B – Magreta Formigine ORARI: Lun-Sab: 06.00/19.30 Dom: 06.00/12.30RADIO PICO Via Agnini, 47 Mirandola ORARI: Lun-Ven: 08.30/12.30 14.30/18.30 Sab-Dom: ChiusoDISCHI IN PIAZZA via Castellaro, 41 Modena ORARI: Lun-Mer: 09.00/13.00 15.30/19.30 Gio:09.00/13.00 Ven-Sab: 09.00/13.30 15.00/19.30 Dom: chiusoGREEN CLUB – EUROBET CAFE’ via Pescia, 343 Modena ORARI: Lun: 15.00/19.00 Mar-Ven: 11.00/19.00 Sab-Dom: 12.30/19.00TABACCHERIA BALUGANI via Emilia Ovest, 476 Modena ORARI: Lun-Sab: 08.00/13.00 15.00/20.00 Dom: Chiuso –TABACCHERIA SANT’AGOSTINO via Emilia Centro, 224 ModenaCAFFETTERIA VIA VENETO via Vittorio Veneto, 90/92 Nonantola ORARI: Lun-Sab: 06.30/23.00 Dom: 07.30/20.00TABACCHERIA VIA LARGA via Provinciale Est, 78/80 Nonantola ORARI: Lun-Sab: 06.00/13.00 15.00/19.30 Dom: chiusoVIDEOTECA CINECITTA’ Piazza Toscanini, 4 Pavullo nel Frignano ORARI: Lun-Sab: 09.00/13.00 16.00/20.00 Dom: chiusoAGENZIA PRATICHE AUTO MORINI PIZZETTI Via Radici In Piano 15 Sassuolo ORARI: Lun-Ven: 09.00/12.30 15.30/19.00 Sab:10.00/12.00 Dom:chiusoTABACCHERIA ANSALONI via Cavallotti, 39 Sassuolo ORARI: Lun-Sab: 07.30/12.45 15.00/19.30 Dom: chiusoTABACCHERIA BELLODI Via Mazzini, 29 Sassuolo ORARI: Lun-Sab: 07.00/13.00 14.30/19.30 Dom: chiusoTABACCHERIA CORALLO Via Braida, 221 Sassuolo ORARI: Lun-Sab: 08.00/19.30 Dom: ChiusoEDICOLA CARTACANTA via Caduti, 193 Soliera ORARI: Lun-Sab: 06.30/13.00 16.30/19.30 Dom: chiusoEDICOLA LEOPARDI piazza Leopardi, 21 Spilamberto ORARI: Lun: 06.00/13.00 Mar-Sab: 06.00/13.00 16.00/19.00 Dom: 06.30/12.30LA QUERCIA DELL’ELFO Via Bonesi, 1/B Vignola ORARI: Lun-Sab: 09.00/12.30 16.00/19.30 Dom: 10.00/12.30 16.00/19.30TABACCHERIA EDICOLA ARCOBALENO via Ballestri, 272/278 Vignola ORARI: Lun-Mar: 07.00/12.45 16.00/19.30 Mer: 07.00/12.45 Gio-Ven: 07.00/12.45 16.00/19.30 Sab: 07.00/12.30 16.00/19.30 Dom: 07.30/12.30La prevendita sarà attiva online al link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/lega-pro-reggiana-21-22-ac-reggiana-1919-modena/173672Il prezzo intero del biglietto di curva ospiti è di euro 16.00 + diritti di prevendita. L’ingresso per i bimbi fino ai 6 anni non compiuti è gratuito.La prevendita terminerà alle ore 19.00 di venerdì 7 gennaio ed il giorno della gara le biglietterie resteranno chiuse.Su disposizione del G.O.S. di Reggio Emilia:l’acquisto dei tagliandi per i residenti nella provincia di Modena è riservato ai possessori della Modena Cardai residenti della provincia di Modena sarà consentito l’acquisto dei tagliandi del solo settore curva ospitinon è consentito l’accesso allo stadio a coloro che non indosseranno una mascherina ffp2.è obbligatorio il Green Pass