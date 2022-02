Continua la cavalcata gialloblù: 2-0 al Montevarchi

La Pressa

Nella 27esima delle 38 gare in programma, vanno in gol Scarsella e Minesso. Gialloblù saldi in vetta. Tesser: 'Vittoria meritata. Domattina subito in campo'. Domenica si va a Viterbo