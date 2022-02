Modena, contro la Lucchese vietato abbassare la guardia

Modena in campo domenica allo stadio Porta Elisa di Lucca contro i rossoneri padroni di casa della Lucchese per la settima giornata del girone di ritorno; all’andata al Braglia finì 2 a 1 per il Modena con una doppietta di Marotta segnata nei minuti di recupero.I padroni di casa galleggiano in classifica al dodicesimo posto a quota 28 punti, 17 dei quali raccolti in casa in undici gare interne disputate, e frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e due sconfitte, condite da 17 reti segnate e 13 subite; un avversario sulla carta ampiamente abbordabile e alla portata dei gialli, che hanno le armi necessarie per scendere a Lucca e fare bottino pieno.Calendario apparentemente abbordabile, con, almeno sulla carta, squadre di media-bassa classifica, escludendo solo la gara del 27 febbraio al Braglia contro un temibile Pescara; tuttavia le difficoltà saranno anche altre, specialmente quelle fisiche e mentali, perché la Lega Pro generalmente non affronta gare a ritmi così serrati e ravvicinati.Ecco allora che diventerà fondamentale l’apporto di tutta la rosa indistintamente, le rotazioni del mister e la capacità della squadra di mantenere alti ritmo, livello, concentrazione, forza fisica, senza mollare e giocando una gara alla volta, senza paura, con entusiasmo e determinazione, doti che peraltro il Modena ha ormai ampiamente messo in mostra.Il Modena peraltro scende in campo domani per la prima volta da capolista solitaria del girone, e da cacciatore si è trasformato in lepre da inseguire; da valutare anche la capacità della squadra di adattarsi a questo nuovo ruolo, che arriva in un momento delicatissimo della stagione.Guai pertanto ad abbassare la guardia, anche perché la Reggiana giocherà lunedì sera nel posticipo un delicato turno casalingo contro il Pescara che nelle ultime gare ha ritrovato ritmo e risultati.Per la formazione di domani, solita conferma del modulo ad albero di natale, sicuro il rientro di Gerli, da valutare davanti se dare fiducia a Longo, apparso un po’ indietro di condizione ma bisognoso del ritmo gara per ritrovarla; in questa fase del torneo si decideranno presumibilmente le sorti del campionato e serve l’apporto della intera rosa; diventeranno decisivi nelle scelte lo stato di forma fisico e mentale dei singoli nonché la capacità di recupero delle energie psicofisiche tra una gara e l’altra.Calcio di inizio alle 17.30, e tifosi canarini pronti a scendere in massa a Lucca; la società toscana ha infatti messo a disposizione 500 biglietti che sono andati ormai pressoché esauriti.