Modena da 10 e lode, ma il campionato è lungo

Il Modena infila la decima consecutiva e in attesa del posticipo di questa sera tra Reggiana ed Entella sale provvisoriamente al primo posto della classifica.Un Modena senza fine, infinito, che non molla mai e conquista i tre punti nei minuti di recupero, segno inequivocabile di una squadra che ci crede con costanza e passione, che sfodera gli occhi della tigre e la voglia di conquistare l’intera posta in palio sempre e comunque; un Modena mai domo e sempre pronto a dare battaglia.Dalla doppietta di Azzi a quella di Sarao si stava manifestando una beffa, perché, soprattutto nel primo tempo, il Modena aveva ampiamente dimostrato di meritare l’intera posta in palio; ma nel recupero una zampata di Scarsella riporta definitivamente avanti il Modena, e sigilla il 3 a 2 finale.I gialli timbrano la decima vittoria consecutiva e sono ormai oltre la storia del club; i record dopo record certificano uno stato di forma, sia fisica che mentale eccellente.Il campionato però è ancora lungo, e servirà mantenere il ritmo e la rotta, e soprattutto fare più punti possibile, dato che i cugini di oltre Secchia restano vicini e il “derby” è in calendario il 9 gennaio, tra meno di un mese.Nel frattempo i gialli festeggiano la doppia cifra di vittorie consecutive, condite da 25 reti segnate e da sole 7 subite; anche i numeri certificano che questo Modena al momento è un vero rullo compressore.