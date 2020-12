Modena, auguri da capolista

Le cose stanno andando bene, abbiamo intrapreso la strada giusta, e dovremmo continuare così. C'è una giustificata quanto prudente gioia nelle parole di mister Mignani. Avere portato il Modena in vetta alla classifica, a 33 punti, pur in coabitazione con la stessa Padova e Sudtirol è forse uno dei più auspicati e attesi regali di Natale. Tanto più se accompagnato dalle parole del Patron Romano Sghedoni che in un video ha salutato la squadra complimentandosi per una vittoria che conferma quello che pare davvero una direzione giusta. 'Sembravate molti di più di 11 in campo' - ha affermato, generando l'emozione e l'applauso della squadra. Un Natale gialloblù in cui i tifosi possono dopo tanto atteso ripetere quel 'salutate la capolista' che mancava. Anche a distanza.



Ora c'è la pausa natalizia, che finirà con il prossimo turno in cui i gialloblù affronteranno, in trasferta, il Legnago. Il Carpi chiude l'anno a 21 punti ma con due partite in meno, l'ultima non giocata causa l'alto numero di poitivi in squadra che non ha permesso di avere a disposizione quel numero di giocatori oltre l'11 ufficiale, per disputare la gara contro il Matelica





Classifica



Padova, Modena e Sudtirol 33; Cesena 31; Perugia 30; Triestina 28; Sambenedettese 27; Feralpisalò 26*; Mantova 25; Matelica 22* e Virtus Verona 22; Carpi 21**; Gubbio 19; Legnago, Fermana e Vis Pesaro 18; Ravenna 13; Imolese 12; Fano 11*; Arezzo 9

*una gara in meno **due gare in meno

Prossimo turno



Cesena – Sudtirol, Virtus Verona – Fermana, Feralpisalò – Sambenedettese, Gubbio – Imolese, Matelica – Perugia, Triestina – Fano, Vis Pesaro – Mantova, Legnago – Modena, Padova – Carpi, Ravenna – Arezzo





