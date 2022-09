Modena, giovedì allenamento a porte aperte

Giovedì 22 settembre, alle ore 15.30, il Modena disputerà un allenamento congiunto con S.C.D. Progresso Calcio di Castel Maggiore, squadra allenata da Riccardo Regno che milita in Eccellenza.Calendarizzato nel percorso di preparazione organizzato da Attilio Tesser e dal suo staff per questa settimana di sosta del campionato, la seduta si svolgerà al campo Zelocchi e sarà aperta al pubblico con ingresso alle ore 15,20.La Lega di serie B ha ufficializzato gli orari che vanno dalla 10a alla 14a giornata di andata. Questo il calendario dei canarini:10a Pisa – Modena domenica 23/10/2022 ore 16.1511a Modena-Palermo sabato 29/10/2022 ore 1412a Cittadella-Modena sabato 5/11/2022 ore 1413a Modena-Perugia sabato 12/11/2022 ore 1414a Parma-Modena sabato 26/11/2022 ore 15

