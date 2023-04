Modena lunedì a Perugia: vietato sbagliare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I canarini hanno infatti giocato 16 volte a Perugia (comprese 2 gare di Coppa Italia) e non hanno mai vinto, totalizzando solo 5 pareggi e ben 11 sconfitte (comprese le due gare di Coppa).L’ultima a Perugia risale al 27 febbraio 2021, campionato di serie C e fu una debacle: il Modena di Mignani venne sconfitto per 3 a 0, nonostante Gagno avesse parato due rigori in pochi minuti.Il Perugia in casa ha giocato 15 partite, totalizzando 20 punti, equamente divisi in 5 vittorie, e altrettanti pareggi e sconfitte, condite da 19 reti segnate e 18 subite; gli umbri sono quartultimi in classifica a quota 34 e ad oggi disputerebbero il playout; i padroni di casa giocheranno per vincere, perché una vittoria consentirebbe loro di accorciare proprio sul Modena, che ad oggi si trova al limitare della zona tranquilla.I gialli dovranno essere bravi a disputare una partita fatta di attenzione, applicazione difensiva, copertura del campo nelle due fasi, con fiducia, cattiveria agonistica e intensità; i biancorossi sono una squadra molto fisica che fa della applicazione tattica e delle corsa le sue armi principali.Ma come sempre, è vero che in campo c’è sempre anche l’avversario, toccherà però al Modena approcciare la partita in modo da limitarne al massimo le giocate, sfruttando poi le proprie qualità e caratteristiche per provare a ottenere un risultato positivo, che sarebbe importantissimo.I gialli arrivano alla trasferta di Perugia con le solite assenze e i consueti acciacchi, che ormai caratterizzano questo periodo, ma con qualche recupero importante; assenti Poli, Battistella (per loro probabile campionato finito) e Bonfanti, dovrebbero avere completamente recuperato Diaw, Ionita e Ferrarini, a disposizione già da domenica scorsa, ed è probabile il rientro di Cittadini, che in settimana ha lavorato con la squadra.

Restano in dubbio Strizzolo e Ponsi, ma come sempre Tesser scioglierà gli ultimi dubbi negli istanti che precedono la gara.



Per uscire dal Curi con un risultato positivo, i probabili 11 dovrebbero essere Gagno, poi linea a quattro Oukhadda, Silvestri, Pergreffi e Renzetti; Magnino, Gerli e Armellino (probabile ballottaggio con Duca) a centrocampo, con Tremolada e Falcinelli a sostegno di uno tra Diaw e Strizzolo, probabile il secondo.

Arbitra Cosso di Reggio Calabria, con cui il Modena ha due vittorie su due precedenti (entrambi in serie C), mentre il Perugia ha incrociato il fischietto calabrese tre volte, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Saranno circa 400 i tifosi gialloblù al seguito della squadra, nonostante alcuni problemi tecnici riscontrati in settimana con le prevendite.

Calcio di inizio al Renato Curi di Perugia lunedì 10 aprile alle ore 15.00.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc