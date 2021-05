Modena, è morto Pietro Peia: era ricoverato per Covid

Modena e la pallavolo in lutto per la scomparsa di Pietro Peia, già procuratore, dirigente e presidente di Modena Volley. Era ricoverato in ospedale per Covid, contro cui lottava da un paio di mesi, e le sue condizioni di salute si sono via via aggravate. Ricorda Peia con cordoglio, oggi intervenendo in Consiglio comunale, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, fra l'altro alla prima seduta in presenza dopo aver a sua volta contratto il coronavirus. 'Purtroppo - evidenzia il sindaco in aula - il Covid è micidiale, e anche in questi minuti è morto un altro grande modenese: Peia, leader nella pallavolo. Sapevo che era in ospedale - aggiunge Muzzarelli- ma non che le sue condizioni fossero peggiorate così'.'Pietro Peia è stato un grande dirigente, fin dai tempi della Panini per arrivare al Modena Volley, ma era soprattutto un innamorato della pallavolo, che per lui era ben più che un lavoro - ha aggiunto il sindaco -. Un protagonista della pallavolo modenese che, nei tempi difficili è riuscito a evitare il fallimento della società che ha poi condotto fino all’epoca del Modena Volley e di Catia Pedrini'.Il sindaco e l’assessora Baracchi rivolgono le più affettuose condoglianze alla moglie, alle figlie e a tutta la famiglia di Peia, 'sapendo di interpretare il pensiero di tutti i tifosi della città'.