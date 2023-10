Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Individuali specifici per Riccardo Gagno e Antonio Pergreffi, che sono stati sottoposti a controlli strumentali da parte dello staff medico gialloblù guidato dal professor Domenico Di Mambro. Entrambi i calciatori sono alle prese con i confermati traumi distorsivi alla caviglia destra, accusati rispettivamente nel primo tempo della gara con il Venezia e in quello con il Lecco. Mario Gargiulo continua nel percorso fisioterapico (trauma contusivo al piede sinistro) e Kleis Bozhanaj in quello di recupero per l’affaticamento muscolare alla coscia destra.Nel frattempo già sta registrando numeri importanti la prevendita dei biglietti per la prossima gara in casa contro il Palermo. Dei 3600 biglietti già venduti, 2850 sono ospiti.Nella foto, l'allenatore del Modena Paolo Bianco