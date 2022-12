Modena, pareggio amaro con il Benevento

Al Braglia finisce 1-1. Diaw recupera nel secondo tempo il vantaggio di Acampora.Preoccupa infortunio per Tremolada

Rigore fallito di Diaw o una grande occasione sprecata da Tremolada che poi uscirà dal campo in lacrime. Alcuni episodi che hanno deciso, in peggio, la gara del Modena, finita con un gol per parte nella gara al Braglia contro il Benevento. Al 22' sblocca Acampora segnando il vantaggio avversario, recuperato da Diaw nel secondo tempo. Preoccupa infortunio di Tremolada.



Approfodimenti e aggiornamenti intorno alle 17 con Corrado Roscelli.







