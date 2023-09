Modena, pari col SudTirol: ma la prestazione è da grande squadra

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Subito qualche sorpresa nell’undici iniziale, con diverse novità; davanti a Gagno, solita linea a quattro composta da Ponsi (a destra), il grande ex Zaro, Cauz, (prima da titolare) e Cotali, solo panchina per Pergreffi; a centrocampo confermato il trio Magnino, Gerli, Palumbo, mentre davanti c’è Strizzolo punta centrale supportato da Tremolada e da Duca; interessante la posizione di Duca, che in certi frangenti si affianca a Tremolada sulla trequarti, in altri va a fare la seconda punta a fianco di Strizzolo, in altri ancora scende a centrocampo di fianco a Palumbo.Il Modena prova subito a fare la partita; i gialli cominciano bene con un buon passo e un buon ritmo; controllano bene la partita fin da subito e coprono il campo con attenzione e sicurezza, giocando quasi sempre nella metà campo dei padroni di casa. Il SudTirol pensa a chiudersi e a coprirsi, senza rendersi mai pericoloso. Modena che sembra in controllo della partita, gestisce bene la sfera e il giro palla, offrendo anche qualche bella trama di gioco, ma nel corso del primo tempo occasioni da gol vere proprie non se ne vedono né da una parte nè dall’altra.Il secondo tempo comincia come era finito il primo, con una piccola variante tatticos; Bianco inverte le posizioni delle due mezzeali, con Palumbo che va a destra e Magnino a sinistra. Modena avanti e Sud Tirol dietro a coprirsi.

Al 55’ Bianco prova a cambiare la squadra: dentro Oukhadda, Manconi e Abiuso per Cotali, con Ponsi che va a sinistra, Duca e Strizzolo.



Il Modena sembra più intraprendente; al 59’ tiro dalla distanza di Oukhadda che centra la traversa; a seguire, un paio di conclusioni di Gerli sempre da lontano, entrambe fuori di poco; al 60’ dentro Battistella per Tremolada, con Palumbo che sale sulla trequarti; gli ultimi venti minuti sono un monologo del Modena, che gioca stabilmente nella metà campo avversaria; ci provano Manconi, varie volte, Palumbo, ma sempre senza fortuna. Al 75’ fallo su Abiuso, il Modena reclama il rigore ma l’arbitro lascia giocare, anche se nell’occasione resta qualche dubbio. Al 85’ Falcinelli per Palumbo; ormai è un assedio si gioca a una sola porta, il Sud Tirol pensa solo a difendere, il Modena ci prova con cuore, grinta e intensità, ma non bastano neanche quattro di recupero per trovare la rete del vantaggio.



Finisce 0 a 0 una gara che il Modena ha sempre condotto in modo lucido, giocando con intensità, ritmo e tensione agonistica e che ai punti avrebbe certamente meritato di vincere; nel finale i gialli sono stati a tratti arrembanti per l’intensità con la quale hanno saputo alimentare l’azione offensiva, schiacciando i padroni di casa nella loro area. Solo un po’ di imprecisione e di sfortuna hanno impedito ai gialli di conquistare una meritata vittoria.



Un pareggio però che lascia ben sperare in vista dei due prossimi impegni casalinghi al Braglia, in sequenza, contro Venezia (sabato 30) e Palermo.



Corrado Roscelli

Foto Modena Fc