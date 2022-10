Modena perde a Civitanova nella terza di Superlega

Cucine Lube Civitanova-Valsa Group Modena 3-0 (25-21, 25-13, 25-19)Cucine Lube Civitanova: DeCecco 2, Zaytsev 16, Yant 16, Bottolo 8, Chinenyeze 7, Anzani 3, Balaso (L), Nikolov 1, D'Amico, Gottardo N.E. Garcia, Sottile, Diamantini, Ambrouse (L). All. BlenginiValsa Group Modena: Mossa de Rezende 1, Lagumdzija 13, Krick 4, Ngapeth 9, Rinaldi 7, Stankovic 4 , Krick , Gollini (L), Marechal, Pope, Sanguinetti, Sala, Salsi N.E. Bossi, Rossini. All. GianiArbitri: Puecher, Vagni. NOTE – durata set 26', 21', '26MVP – De Cecco (Cucine Lube Civitanova)Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi in banda, Stankovic-Krick al centro con Gollini libero.Civitanova risponde con De Cecco-Zaytsev regista e opposto, Yant-Bottolo schiacciatori, Chinenyeze-Anzani con Balaso libero.L’inizio del match è punto a punto serrato con Modena che risponde a Civitanova colpo su colpo. Piazza il break la Lube, che va sul 6-8.Nel secondo parte forte la Valsa Group che poi viene ripresa e soprassata, 8-10. Non si fermano i marchigiani, 9-15 e Eurosuole che si infiamma. Continua a spingere la Lube, che si porta sul 12-22 e chiude il set 13-25. Zaytsev e Yant fanno malissimo anche ad inizio di3-7. Fatica Modena in ricezione e contrattacco, la Lube va sull’8-13 e poi è 15-19 e chiude il set 25-19 e il match 0-3.Foto: Modena Volley