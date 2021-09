Modena punito al Braglia: ora occorre rialzarsi subito

Il Modena esce sconfitto dal terreno del Braglia, dove ha conquistato solo due punti in tre gare (dei nove a disposizione), al termine di una buona gara che i gialli hanno giocato in modo volitivo ma con poca precisione.L’Entella ringrazia i gialli per gli errori e porta a casa bottino pieno; due rigori (uno dei quali parato da Gagno), e una espulsione subita, condannano il Modena a una sconfitta tutto sommato immeritata.Il Modena in apertura regala il vantaggio agli ospiti, ma poi nonostante l’inferiorità numerica riesce a raggiungere il pareggio; con poca precisione, i gialli cercano di raddrizzarla ma un secondo rigore nel finale, molto generoso, determina la sconfitta.Il Modena ha giocato con dedizione e impegno, ma le doti messe in campo non sono bastate per fare bottino pieno, e i canarini non sono mai andati oltre uno sterile predominio territoriale, che non ha portato al pareggio.I gialli restano a quota sei punti, e il Braglia, al momento, rimane un tabù, dato che il Modena non ha ancora vinto in casa.E domani, martedì, si torna in campo a Cesena, per una gara storicamente molto ostica, un derby sentito anche dai tifosi, con il Cesena che guida la classifica a quota 11.Anche domani, servirà ben altra partita per evitare che il canarino esca spennato.