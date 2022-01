Modena, ripartenza perfetta: ora tre gare decisive

Il Modena compila la sua schedina vincente e realizza il tredici, vincendo la sua tredicesima partita consecutiva.Due reti a zero alla Fermana (Tremolada e Azzi) confermano la striscia vincente dei gialloblu, che al momento non ha eguali, e mantengono il Modena in testa alla classifica in coabitazione con i cugini di oltre Secchia.Il Modena ha dominato la gara con la Fermana al di là del punteggio, e se il raddoppio di Azzi è arrivato solo nei minuti di recupero lo si deve solo a un po’ di imprecisione negli ultimi metri di campo.La partita non era certamente facile a causa di una serie di fattori, tra cui la lunga sosta causa covid, ma il Modena ha risposto presente alla grande, confermando quanto di buono aveva già fatto ampiamente vedere prima della sosta, tra cui una buona condizione atletica, dettaglio importante che potrà fare la differenza in questo periodo.I gialli sono infatti attesi ora da un trittico di gare che potrebbe risultare determinante ai fini del torneo; si comincia domenica 30 in trasferta contro l’Entella, si prosegue con il big match con i cugini mercoledì 2 febbraio a Reggio Emilia nel recupero della seconda giornata di ritorno, per finire lunedì 7 febbraio al Braglia contro il Cesena, nel posticipo del Monday night. Tre gare in otto giorni, di cui due lontano da Braglia, contro le attuali prime della classe, per imprimere una svolta si spera decisiva al campionato.Al momento, questo Modena viaggia al massimo e ha raggiunto un equilibrio di squadra e di gruppo da non temere alcuna insidia; sarà importante saper affrontare una gara alla volta con lo stesso spirito, ma mister Tesser saprà certamente guidare i suoi ragazzi nel modo migliore.