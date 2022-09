Modena si arrende a Cagliari: decisivo il gol di Rog

Il Modena di Tesser si arrende al cospetto del Cagliari al quale basta una rete di Marko Rog per superare i Canarini. Dopo 20 minuti di equilibrio, con il Modena che risponde con Gagno ai tentativi di Mancosu e prova qualche volta con Panada da fuori, il Cagliari si prende infatti il campo e il vantaggio con Rog, assistito da Nandez e benedetto dal Var: certifica la regolarità della rete, in un primo momento etichettata come in fuorigioco dall’,arbitro Barone. Dopo una discreta partenza, gara in salita per i gialloblù, ma negli ultimi 120 secondi del primo tempo prima Diaw (deviazione decisiva di Goldaniga) e poi Gargiulo (solo 2° palo su corner) intravedono il pari.Nel second tempo si riparte proprio da Gargiulo e Diaw, che nei primi 3 minuti accarezzano ancora il pareggio, ma sempre Gagno deve miracoleggiare su Lapadula (2 volte) e col piedone su Deiola. È un Modena che comunque prova a rialzare la testa e con quella di Falcinelli prima impegna il portiere avversario e poco dopo sfiora il pari. Il Cagliari soffre e con i cambi prova a riprendersi il dominio per allungare, creando pericoli quando riparte in contropiede, inserendo anche Pavoletti. Il Modena se la gioca fino all’ultimo dei 5 minuti di recupero, purtroppo il gol di Rog a metà del primo tempo, quando i rossoblu hanno spaccato la gara, ha segnato la differenza.Foto Modena Fc