Modena, tre punti fondamentali per classifica e morale

Il Modena espugna il Del Duca di Ascoli, conquista i primi punti esterni della stagione e si regala la seconda vittoria consecutiva.Qualche sorpresa nell’undici iniziale; nel 4-3-2-1 di Tesser, davanti a Gagno, linea a quattro con Coppolaro, Silvestri, Pergreffi e Azzi; in mezzo non c’è Armellino, colpito da un lutto familiare, così Tesser sceglie il trio Duca, Gerli e Magnino; Tremolada e Marsura (vera sorpresa di giornata) in trequarti a sostegno di Diaw.Il Modena controlla all’inizio e poi comincia a prendere campo, giocando anche discretamente bene; i gialli sembrano poter controllare la partita anche se davanti non sono mai realmente pericolosi; alla mezzora Ascoli in rete, ma l’arbitro subito annulla per una posizione di fuorigioco all’inizio dell’azione su segnalazione dell’assistente; la Var review però convalida la rete di Dionisi e conferma il vantaggio dell’Ascoli; il Modena accusa il colpo e i padroni di casa in un paio di occasioni si rendono pericolosi, facendo tremare i polsi alla retroguardia gialloblu.La partita vive un momento di equilibrio, l’Ascoli sembra poca cosa in mezzo al campo, i gialli non osano più di tanto, e i padroni di casa hanno un paio di buone occasioni, approfittando di un Modena che sembra accontentarsi del pareggio.Tesser comincia la girandola dei cambi, inserendo Oukhadda per Coppolaro, per cercare più spinta da dietro e Panada per un evanescente Tremolada; a un quarto d’ora dalla fine Bellusci rimedia il secondo giallo per un entrata su Azzi e lascia l’Ascoli in dieci; Bucchi prova a coprirsi mentre Tesser prova a vincerla; dentro subito Mosti (per Duca, fuori per crampi), e poi a dieci dalla fine anche Bonfanti (per Gerli), per giocare gli ultimi minuti a trazione anteriore.I gialli occupano stabilmente la metà campo dei padroni di casa, e cominciano a creare occasioni, fino a quando una spizzata di testa di Bonfanti, su lancio lungo da dietro, mette Diaw davanti a Guarna; il centravanti canarino non sbaglia e al 89’ regala il gol vittoria ai gialli; i quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro non cambiano il risultato; i gialli controllano la sfuriata dei padroni di casa, e portano a casa tre punti fondamentali per classifica e morale.Modena che conferma alcuni progressi già intravisti nella gara con la Reggina, anche se rimangono da sistemare alcuni dettagli; la vittoria però è sempre la migliore medicina possibile per l’auspicata pronta guarigione del canarino.