Modena Volley cade a Trento

Itas Trentino: Sbertoli 3, Michieletto 8, Kaziyski 14, Lavia 9, Lisinac 2, Podrascanin 6, Laurenzano (L), Nelli 5, Dzavoronok 7, Cavuto 4, Berger 0, D'heer Wout 0, Pace (L). N.E.: DePalma. All. Lorenzetti.Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 0, Lagumdzija 13, Ngapeth 7, Rinaldi 6, Stankovic 3, Sanguinetti 6, Rossini (L), Bossi 1, Marechal 1, Sala 1, Salsi 0, Gollini (L). N.E.: Pope, Rousseaux. All. Giani.Durata set: 22', 24', 26' - tot: 72'.Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero.Trento risponde con Sbertoli-Kaziyski, in banda Lavia-Michieletto, Lisinac-Podrascanin sono i centrali con Laurenzano libero.L'inizio del match è da brividi in una BLM Arena sold out e caldissima. Trento tocca tanti palloni a muro ed è implacabile nei break, 6-10.E’ efficace Lavia, tocca il muro dei gialli ma non basta, 10-18. E’ lo stesso ex Modena a chiudere la parallela che mette fine al primo parziale, 18-15.Lagumdzija tiene Modena attaccata all’Itas 5-6. Kaziyski sbaglia pochissimo, 12-13 e Trento ancora avanti. Scappano Sbertoli e compagni, 16-21 e gialli in difficoltà. Trento chiude 20-25 il secondo parziale e conquistano il secondo posto matematico in Regular Season. Cambia 5 giocatori Lorenzetti nel terzo set, Modena parte forte e va sul 10-7. Si arriva al 18-18 poi è ace Trento che va sul 20-21 e chiude set e match 22-25.