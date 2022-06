Modena volley, Muzzarelli ha ricevuto la nuova presidente Gabana

“Modena volley non è solo una squadra di pallavolo, è un patrimonio del territorio che deve essere salvaguardato e sostenuto, e il vostro ruolo, in questa avventura che unisce l’intera comunità, è centrale”. Lo hanno affermato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l’assessore allo Sport Grazia Baracchi ricevendo in Municipio nella mattinata di oggi Giulia Gabana e Michele Storci, presidente e vice presidente di Modena Volley, ed esprimendo nei loro confronti “il ringraziamento dell’Amministrazione comunale e di tutti gli appassionati sportivi per l’impegno in questa nuova avventura imprenditoriale e sportiva. L’auspicio, lo diciamo da tifosi prima ancora che da amministratori, è che insieme si possano raggiungere nuovi e sempre più ambiziosi traguardi”.L’incontro istituzionale in Municipio si è svolto dopo il passaggio di proprietà che nelle scorse settimane ha riguardato la principale società di pallavolo cittadina: sottolineando l’importanza, per la nuova compagine societaria, di “sviluppare e proseguire il lavoro degli ultimi anni”, il sindaco e l’assessore hanno messo l’accento “sul sostegno e la vicinanza che il Comune esprimerà, come sempre, nei confronti di Modena volley per ciò che rappresenta questa società per i modenesi e per il valore che dà al territorio”.