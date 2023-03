Modena Volley perde al tiebreak con Monza

Valsa Group Modena: Mossa De Rezende 3, Rousseaux 6, Sanguinetti 8, Lagumdzija 33, Rinaldi 15, Stankovic 8, Gollini (L), Salsi 0, Sala 1, Marechal 9, Rossini (L). N.E. Bossi, Krick, Pope. All. Giani.Vero Volley Monza: Zimmermann 0, Davyskiba 17, Di Martino 3, Grozer 24, Maar 27, Galassi 12, Szwarc 4, Federici (L), Beretta 0, Hernandez 0, Kreling 0. N.E. Pirazzoli, Marttila, Visic. All. Eccheli.ARBITRI: Giardini, Puecher. NOTE - durata set: 29', 27', 38', 28', 24'; tot: 146'.Spettatori: 3427 MVP: Maar (Vero Volley Monza)Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Rinaldi-Rousseaux di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero. Monza schiera Zimmermann-Grozer, Davyskiba-Maar martelli, Galassi-Di Martino centrali con Federici libero.Parte forte Modena Con Rinaldi che martella al servizio e Bruno che trova bene i suoi avanti, 10-8.Va sul 14-10 la Valsa Group con il pallonetto di Rousseaux. Il muro di Lagumdzija spinge i gialli sul l 20-19. E’ in crescendo il finale di Monza, che mette la freccia e chiude 23-25 il primo parziale.l’inerzia del match è a favore di Monza che si porta sul 7-14. Si rialza Modena con Marechal che spinge forte al servizio, 13-17. Non si fermano Grozer e compagni, 18-25 e 0-2.è ancora Monza a scappare, 6-8. Si arriva al 14-16 con Maar protagonista. I muri di Sanguinetti e Marechal (entrato nel secondo set) riportano sotto la Valsa Group che mette la freccia, 17-16. Il finale di set è un punto a punto tiratissimo con Modena e Monza che danno spettacolo al PalaPanini. Alla fine lo vince la Valsa il parziale 30-28, è 1-2.inizia nel segno di Modena, ace di Lagumdzija e 8-5. Non si fermano i gialli, 14-8 con Rinaldi che sale in cattedra. Modena chiude 25-18 il set, è tie-break. Monza chiude 16-18 il quinto set e 2-3 il match