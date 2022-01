Modena Volley, salgono a 8 i positivi, rinviate due gare

Dal giro tamponi effettuato ieri tra i componenti della squadra e dello staff Modena Volley è emersa la positività al Covid-19 di un altro giocatore che si aggiunge ai 7 già positivi. Portando a 8 il numero dei componenti del gruppo squadra in isolamento. Per questo, e come da comunicazione della Lega Volley sono rinviate le prossime gare con Milano e Civitanova.Foto: Modena Volley non collegata alla notizia in oggetto